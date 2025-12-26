Momenti di paura a Qualiano in via Giuseppe Di Vittorio la sera della Vigilia di Natale, quando alcuni residenti hanno sorpreso dei ladri in azione sul balcone al primo piano della palazzina dirimpetto. Si notano due uomini scavalcare la ringhiera e atterrare sull’asfalto, per poi darsi alla fuga. I due malviventi sono incappucciati e scappano . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ladri in azione la Vigilia di Natale a Qualiano, ladri sorpresi ad arrampicarsi su un balcone

