Nella suggestiva cornice della Laguna di Venezia, un evento insolito ha attirato l'attenzione degli abitanti e dei visitatori. Dopo il noto delfino Mimmo, chiamato affettuosamente Nane, un'altra presenza sorprendente si è mostrata: un esemplare di foca monaca. Questo avvistamento rappresenta un'occasione unica di osservare questa specie rara in un habitat così particolare.

© Iodonna.it - Un incontro inaspettato nella Laguna di Venezia

D opo il delfino Mimmo, o Nane come è stato ribattezzato, nella Laguna di Venezia ha fatto la sua comparsa domenica scorsa un esemplare di foca monaca. Il video dell’avvistamento è stato pubblicato nel gruppo Facebook Pesca in laguna e mare, al tramonto, nei pressi della Bocca di Porto del Lido. Un esemplare simile era stato visto una decina di giorni fa davanti alla spiaggia di Ravenna. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Venezia si stupisce di nuovo: una foca monaca dopo il delfino Mimmo iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

