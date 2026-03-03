La Ref-Cam svela le proteste di Beukema sul fallo di Suslov | Questo non è giallo mamma mia

La Lega Serie A ha diffuso su YouTube il video della Ref-Cam, la telecamera indossata dall’arbitro Colombo durante la partita Verona-Napoli. Nel filmato si vede Beukema protestare vivacemente sul fallo di Suslov, esclamando: “Questo non è giallo, mamma mia”. La registrazione mostra le reazioni dell’arbitro e le parole dell’atleta durante l’episodio.

La Lega Serie A ha pubblicato su Youtube i video della camera dell'arbitro Colombo durante Verona-Napoli. Ni Napoli 12012025 - campionato di calcio serie A Napoli-Hellas Verona foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Amir Rrahmani-Tomas Suslov La Lega Serie A ha pubblicato su YouTube il video della Ref Cam, la mini-camera posta sul volto dell’arbitro Colombo, riguardante Verona-Napoli. Si possono ascoltare gli audio di Colombo e ciò che gli accade intorno, in particolare la protesta di Beukema al giallo su Suslov. Leggi anche: Possiamo ascoltare gli audio di Atalanta-Napoli, così come quello dell’espulsione di Bastoni? Sennò è semi... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

