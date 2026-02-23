la ref cam svela cosa ha visto chiffi in atalanta napoli e le sue frasi sui contrasti hojlund hien

La Ref-Cam ha mostrato cosa ha visto l’arbitro Chiffi durante la partita Atalanta-Napoli, a causa di alcuni episodi controversi. La Lega Serie A ha pubblicato il video sul suo canale YouTube, consentendo di ascoltare gli audio e le comunicazioni dell’arbitro. Tra le situazioni più discusse ci sono il rigore revocato su Hojlund e il contrasto con Hien che ha annullato il gol di Gutierrez. La registrazione fornisce nuovi dettagli sui momenti chiave del match.

In attesa della puntata di Open Var che speriamo rivelino gli audio di Atalanta-Napoli, la Lega Serie A ha pubblicato su YouTube il video della Ref Cam, la mini-camera posta sul volto dell’arbitro Chiffi, riguardante Atalanta -Si possono ascoltare gli audio di Chiffi e cioò che gli accade intorno, ovviamente sono due gli episodi da analizzare: il rigore poi revocato su Hojlund, e il contrasto con Hien che ha portato all’annullamento del gol di Miguel Gutierrez. Atalanta-Napoli 2-1, la ref-cam del rigore Hojlund-Hien. In occasione del primo contatto tra Hojlund-Hien, Chiffi è a una decina di metri di distanza ma ha visuale libera, fischia subito il calcio di rigore, con Hien che non protesta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di ChiffiHien ha commesso un fallo su Hojlund durante Atalanta-Napoli, e questo ha portato a un episodio contestato.

Perché Chiffi ha tolto il rigore al Napoli anche se c’è un contatto chiaro Hojlund-HienL'arbitro Chiffi ha deciso di revocare il rigore al Napoli dopo aver rivisto le immagini, nonostante il contatto tra Hojlund e Hien fosse evidente.

