La ragazza dai pantaloni verdi | Giusy e l’Heysel svelati ai ragazzi

Al Festival del Libro per Ragazzi di Bibbiena, che si svolge per due settimane con il tema del coraggio, sarà presentato il libro “La ragazza dai pantaloni verdi: Giusy, la Juve, l’Heysel” scritto dal giornalista Luca Serafini. Il volume racconta la storia di Giusy e il suo legame con l’incidente dell’Heysel, offrendo ai giovani lettori una narrazione che affronta aspetti di coraggio e memoria.

Il Festival del Libro per Ragazzi di Bibbiena, che quest'anno ha come tema il coraggio, ospiterà nel suo folto calendario di due settimane, un libro che di coraggio è pieno: "La ragazza dai pantaloni verdi: Giusy, la Juve, l'Heysel", scritto dal giornalista aretino Luca Serafini. Stasera alle 21 presso la Sala delle Bandiere di Bibbiena, la serata avrà anche un moderatore di eccezione che accompagnerà Serafini nel racconto di questa vita strappata troppo presto e ingiustamente da questo mondo: Luigi Garlando. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, amico del Festival, quest'anno sarà a Bibbiena per presentare il suo nuovo romanzo biografico "Sandro libera tutti", sulla vita di Sandro Pertini. Morì a 17 anni allo stadio Heysel. Aula del liceo classico per Giusy ContiUn'aula del liceo classico Petrarca di Arezzo porterà il nome di Giusy Conti, giovane studentessa aretina morta il 29 maggio 1985 allo stadio Heysel... Dalla politica agli squali: Francesco Conti alla terza laurea con tesi sul pesce predatore studiato da vicino. Il Liceo Petrarca ricorda Giusy ContiArezzo, 4 febbraio 2026 – Il Liceo Petrarca ricorda Giusy Conti: Incontro con Luca Serafini per La ragazza dai pantaloni verdi. Un'aula del Liceo Classico Francesco Petrarca di Arezzo porterà il ... Giusy, la liceale che dall'Heysel non tornò più(di Barbara Perissi) Aveva solo diciassette anni, tanti desideri nel cassetto e all'Heysel, la sera della tragedia, indossava i suoi amati pantaloni verdi. L'autore del libro parte proprio dal ...