Rugby Challenge Cup | le Zebre ospitano gli Ospreys per uscire dalla crisi

Le Zebre Parma si preparano ad affrontare gli Ospreys nella Challenge Cup, cercando di reagire alle recenti difficoltà in campionato. Dopo tre sconfitte consecutive nell’United Rugby Championship e un’ulteriore sconfitta a Montpellier, la squadra si impegna a ritrovare fiducia e prestazioni positive. L’incontro rappresenta un’opportunità per risollevarsi e migliorare la propria posizione sia in coppa che nel torneo nazionale.

Tre sconfitte consecutive nell'United Rugby Championship, cui si aggiunge il netto ko subito a Montpellier a metà dicembre, hanno spento gli entusiasmi in casa Zebre Parma, con gli emiliani quarti nella pool 1 della Challenge Cup, ma sprofondati al penultimo posto nell'URC. E ora si torna in Europa e al Lanfranchi domenica arrivano i gallesi Ospreys in un match che la squadra di Massimo Brunello non può fallire. La sfida con i gallesi apre una settimana cruciale per il cammino europeo delle Zebre: in sei giorni, infatti, Parma si gioca una fetta pesantissima di stagione, prima contro gli Ospreys e poi sul difficile campo dei Black Lion.

