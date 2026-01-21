Tutto pronto per la riapertura della scuola di Pioppo era chiusa da oltre dieci anni
A Pioppo, la scuola di via Polizzi riapre dopo oltre dieci anni di chiusura. Mercoledì 18 febbraio, l’Amministrazione comunale inaugurerà ufficialmente i nuovi locali dell’istituto comprensivo Margherita di Navarra, segnando un importante passo per il territorio e le famiglie della zona. La riapertura mira a rafforzare l’offerta educativa e a favorire il ritorno di un punto di riferimento per la comunità locale.
Dopo più di un decennio di chiusura, a Pioppo riapre la scuola. Mercoledì 18 febbraio, l'Amministrazione comunale consegnerà e inaugurerà ufficialmente i locali di via Polizzi dell'istituto comprensivo Margherita di Navarra. Un momento simbolico che mette fine a un'attesa iniziata nel 2013.
Pioppo, dopo più 10 anni riapre la Scuola dell’Infanzia di via PolizziA Pioppo, dopo oltre dieci anni di chiusura, riapre la Scuola dell’Infanzia di via Polizzi.
