la meccanica della fantasia

La galleria Magenta presenta due mostre aperte al pubblico dal 14 marzo al 2 maggio 2026. La prima, intitolata

GALLERIA MAGENTApresentaLA MECCANICA DELLA FANTASIAGaetano D'AuriaMajor ExhibitTesto critico di Micaela Mander con la collaborazione di Martina Degli Innocenti L'ALTRA PORTAMassimo RubbiSmall ExhibitDal 14 Marzo al 2 Maggio 2026Vernice con cocktailSabato 14 Marzo - ore 17.00in Galleria MagentaVia.

Fiesole, in scena 'La meccanica della gelosia' di Alessandro RiccioFiesole, 16 dicembre 2025 - Debutto natalizio per “La meccanica della gelosia”, il nuovo, esilarante, spettacolo teatrale di Alessandro Riccio in...

