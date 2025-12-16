Fiesole in scena ' La meccanica della gelosia' di Alessandro Riccio

Fiesole, 16 dicembre 2025 - Debutto natalizio per “La meccanica della gelosia”, il nuovo, esilarante, spettacolo teatrale di Alessandro Riccio in programma al Teatro di Fiesole. Vista la grande richiesta di biglietti, alle date già in programma da venerdì 26 a mercoledì 31 dicembre, si aggiungono cinque repliche, da venerdì 2 a martedì 6 gennaio. Dopo l'enorme successo de "La meccanica dell'amore" – oltre 50.000 spettatori e infinite repliche - Alessandro Riccio si cimenta in questo secondo episodio donando nuova vita e nuove avventure ai personaggi di Orlando e Amapola, interpretati dallo stesso Riccio e da Claudia Allodi. Lanazione.it

