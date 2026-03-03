la commedia umana degli italiani a dubai sembra un film di vanzina

Sabato, mentre l’Iran lanciava missili su Dubai, Ursula von der Leyen ha annunciato tramite un tweet che avrebbe convocato una riunione sulla sicurezza per il giorno successivo. La scena si svolge tra italiani che vivono a Dubai, protagonisti di una scena quotidiana che ricorda le commedie degli anni ’80, con situazioni imprevedibili e un ritmo che pare tratto da un film di Vanzina.

Un’umanità favolosa di “founder” di non si sa bene cosa, dietologi, mistici, e maestri di yoga di stanza negli Emirati spiega la guerra in Medioriente con lo stesso spirito critico di un sovietico al cospetto di Stalin Mi è andata un po’ come a Ursula. Sabato, quando l’Iran ha iniziato a far volare missili su Dubai, Ursula von der Leyen ha fatto un tweet (o come si chiamano ora) dicendo che, data la gravità della situazione, convocava una riunione sulla sicurezza per lunedì. Ho ricevuto e inviato solo meme per mezza giornata, e ho pensato che oggi ne avrei scritto, di noi sfaccendate che guai a farci lavorare nel fine settimana. Poi però l’algoritmo, che non onora i festivi, mi ha fatto capire che la situazione evolveva più velocemente di quanto io o Ursula potessimo prevedere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

