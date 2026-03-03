La casa è infestata e i miei figli di 5 e 6 anni vogliono uccidermi | mamma accoltella i suoi bambini e scappa

Una donna di 37 anni è stata accusata di aver accoltellato i suoi figli di 5 e 6 anni e di essere fuggita dalla scena del crimine. La madre, Jennifer Marie Stately, è attualmente sotto indagine per l'omicidio dei bambini. La vicenda è stata scoperta dopo che la donna ha lasciato la scena e sono state trovate tracce di violenza nella casa.

La 37enne Jennifer Marie Stately è indagata per l'uccisione dei suoi figli. Rischia l’ergastolo ma l'avvocato ha chiesto il riconoscimento dell'infermità mentale: "Era in preda a un delirio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

