La casa è infestata e i miei figli di 5 e 6 anni vogliono uccidermi | mamma accoltella i suoi bambini e scappa

Da fanpage.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 37 anni è stata accusata di aver accoltellato i suoi figli di 5 e 6 anni e di essere fuggita dalla scena del crimine. La madre, Jennifer Marie Stately, è attualmente sotto indagine per l'omicidio dei bambini. La vicenda è stata scoperta dopo che la donna ha lasciato la scena e sono state trovate tracce di violenza nella casa.

La 37enne Jennifer Marie Stately è indagata per l'uccisione dei suoi figli. Rischia l’ergastolo ma l'avvocato ha chiesto il riconoscimento dell'infermità mentale: "Era in preda a un delirio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Famiglia nel bosco, la mamma scrive al Tribunale: “Vedo i miei figli distruggersi, colpa delle tutrici”Catherine Birmingham denuncia al Tribunale per i minori dell’Aquila il trauma subito dai tre figli dopo l’allontanamento.

“Un giorno sono tornato a casa e i miei figli erano spariti”: la storia di un papà italiano in GiapponeLa storia di Michele Dall'Arno, 42enne italiano docente universitario in Giappone, che da tre mesi e mezzo non può vedere più i suoi figli, portavi...

Altri aggiornamenti su “La casa è infestata e i miei...

Temi più discussi: La casa è infestata e i miei figli di 5 e 6 anni vogliono uccidermi: mamma accoltella i suoi bambini e scappa; Cagliari infestata da fantasmi e oscure presenze in 'Daemonium, racconti d'ombra'; TRA SOGNO E REALTÀ: AL CINEADRIATICO ARRIVANO I FANTASMI DI EDUARDO; Nessuno può metterci piede: l'isola più infestata al mondo è veneziana.

La casa infestata chiamata Internet (e di quando i fantasmi scrivono con noi)Tra i fantasmi che ci visitano, ogni anno torna Ebenezer Scrooge, uno dei personaggi più memorabili di Charles Dickens e non è solo questione di spirito natalizio: viviamo esattamente nel tipo di casa ... wired.it

La casa è infestata dalle vespe: per rimuoverle sono stati demoliti due soffittiUno era sulle scale e impediva l’accesso a due camere. L’altro si trovava nella stanza di una bambina. Due vespai di grandi dimensioni sono stati rimossi dallo stesso appartamento, nella zona di ... romatoday.it

Trova facilmente notizie e video collegati.