La Camera di Commercio avvia il Piano Strategico per il Turismo | si parte dall' Aeroporto

La Camera di Commercio ha avviato il Piano Strategico per il Turismo, con un focus iniziale sull’aeroporto. L’obiettivo è uscire dalla frammentazione territoriale per creare una destinazione unitaria e più competitiva. La proposta mira a coordinare le singole località del territorio salernitano, puntando a una strategia condivisa per attrarre visitatori e rafforzare l’offerta turistica.

