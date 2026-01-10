Domani alle 17 al Vaccaj di Tolentino, Amanda Sandrelli sarà protagonista di

Domani al Vaccaj di Tolentino, alle 17, arriva Amanda Sandrelli, protagonista de " La bisbetica domata ", nell’intensa rilettura di Francesco Niccolini. "Un classico shakespeariano – spiegano dal teatro – che si trasforma in un racconto potente e attuale: Caterina, ribelle e anticonformista, sogna un mondo in cui l’amore prevale sulle convenzioni, ma si scontra con una società maschilista che la vuole piegata e silenziosa. Tra comicità e crudeltà, la regia mette in luce le ambiguità dei personaggi e la violenza nascosta dietro la facciata della commedia". Uno spettacolo molto attuale, che diverte e fa riflettere che preannuncia il tutto esaurito, con pochissimi biglietti ancora disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La bisbetica domata al Vaccaj. Sandrelli rilegge Shakespeare

