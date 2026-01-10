La bisbetica domata al Vaccaj Sandrelli rilegge Shakespeare
Domani alle 17 al Vaccaj di Tolentino, Amanda Sandrelli sarà protagonista di
Domani al Vaccaj di Tolentino, alle 17, arriva Amanda Sandrelli, protagonista de " La bisbetica domata ", nell’intensa rilettura di Francesco Niccolini. "Un classico shakespeariano – spiegano dal teatro – che si trasforma in un racconto potente e attuale: Caterina, ribelle e anticonformista, sogna un mondo in cui l’amore prevale sulle convenzioni, ma si scontra con una società maschilista che la vuole piegata e silenziosa. Tra comicità e crudeltà, la regia mette in luce le ambiguità dei personaggi e la violenza nascosta dietro la facciata della commedia". Uno spettacolo molto attuale, che diverte e fa riflettere che preannuncia il tutto esaurito, con pochissimi biglietti ancora disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Campi, Amanda Sandrelli in scena con ‘La bisbetica domata’
Leggi anche: La Bisbetica Addomesticata al Teatro La Ribalta: date e dettagli
La bisbetica domata al Vaccaj. Sandrelli rilegge Shakespeare; TEATRO VACCAJ: l’11 gennaio in scena “La bisbetica domata” con Amanda Sandrelli, il 15 gennaio sarà la volta di “Carmen” del Balletto di Milano.; La Bisbetica Domata con Amanda Sandrelli in scena a Tolentino; Amat, ecco alcuni eventi proposti nelle Marche dal 9 al 18 gennaio.
La bisbetica domata al Vaccaj. Sandrelli rilegge Shakespeare - Domani al Vaccaj di Tolentino, alle 17, arriva Amanda Sandrelli, protagonista de " La bisbetica domata ", nell’intensa rilettura di Francesco Niccolini. ilrestodelcarlino.it
Amanda Sandrelli diventa l’intransigente Bisbetica domata - TEATRO ALLE VIGNE Mercoledì sera a Lodi lo spettacolo che porta in scena l’adattamento di Francesco Niccolini e regia di Roberto Aldorasi ... ilcittadino.it
Una grande Amanda Sandrelli per ’La bisbetica domata’ - Sarà una straordinaria Amanda Sandrelli, nei panni de La Bisbetica Domata, a chiudere con il botto la quinta edizione del Festival Shakespeare nel parco, ideato e curato da Proscenio Teatro in ... ilrestodelcarlino.it
Mercoledì 14 gennaio, alle 20:45, "La bisbetica domata" di William Shakespeare proporrà una riflessione attuale sul potere nelle relazioni. #veronanetwork #eventi #teatrosalieri #amandasandrelli - facebook.com facebook
Amanda Sandrelli al Magnani: «La Bisbetica Un monito contro la violenza» x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.