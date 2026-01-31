La Cina si trova a fare i conti con i risultati della Belt and Road. I prestiti esteri concessi per finanziare i progetti nel mondo non stanno portando i ritorni sperati e, nel frattempo, il paese fatica a far ripartire la crescita interna. La grande strategia cinese sembra perdere slancio, lasciando dubbi su quanto questa iniziativa possa ancora sostenere lo sviluppo del gigante asiatico.

La società che fa crescere il pil. Perché gli europei oggi stanno meglio dei cinesi Che fine ha fatto la Nuova via della seta? Quello che doveva essere il pilastro del neocolonialismo cinese sta dando i suoi frutti? A dispetto della narrazione secondo cui la Cina, col suo espansionismo estero e le sue politiche industriali, avrebbe conquistato il mondo, ad alcuni anni di distanza la sensazione è l’opposta: i generosi finanziamenti ai paesi meno sviluppati per acquisirne le risorse faticano a rientrare e il dirigismo economico interno ha prodotto sprechi e cattedrali nel deserto. La Belt and Road Initiative venne annunciata, per la prima volta, nel 2013 durante una visita in Kazakistan di Xi Jinping, segretario del Partito comunista cinese e presidente della Repubblica popolare cinese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Prestiti esteri che non rientano e bassa crescita interna. La Cina fa i conti con la Belt and Road

Nel 2025, la Cina ha consolidato la cooperazione commerciale con i Paesi della Belt and Road, rafforzando i legami nel settore del commercio, degli investimenti e delle industrie.

