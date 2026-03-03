Juventus Zhegrova | dalle critiche a eroe con la Roma

Zhegrova, giocatore della Juventus, ha passato momenti difficili dopo aver sbagliato un gol facile contro il Galatasaray. Nella partita con la Roma, ha segnato un gol decisivo che ha contribuito alla rimonta dei bianconeri. La sua prestazione ha trasformato le critiche in un ruolo di protagonista, portando la squadra vicino alla qualificazione agli ottavi.

Zhegrova, da rimpianto a eroe: la rimonta con la Roma porta il suo segno Contro il Galatasaray si era mangiato un gol clamoroso: palla sola a porta vuota, supplementari, qualificazione agli ottavi a un passo. Quel tiro fuori di poco ha fatto male a tutti, nonostante proprio dal suo ingresso