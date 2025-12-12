Juventus Zhegrova inondato dalle critiche

Edon Zhegrova ha affrontato la sua prima esperienza da titolare con la Juventus contro il Pafos, suscitando grande attesa tra i tifosi. Tuttavia, la sua prestazione non ha soddisfatto le aspettative, portando a un’ondata di critiche e delusioni. La sua prova in campo ha aperto un confronto sul suo reale potenziale e sul suo ruolo nel club.

Edon Zhegrova ha giocato la sua prima partita da titolare in maglia bianconera contro il Pafos. Invocato a gran voce dalla tifoseria, il kosovaro ha deluso. La sua uscita dal campo all'intervallo e l'ingresso di Conceicao ha portato a cambiare radicalmente l'inerzia del match.

Edon Zhegrova ieri sera ha fatto la sua prima partita da titolare con la maglia della Juventus ? Una gara durata appena 45 minuti per il kosovaro ? Come giudicate la sua prestazione #Zhegrova #Juventus #ChampionsLeague

#Zhegrova finalmente titolare nella #Juventus: che flop! Da riproporre o bocciato?

Ahi Zhegrova, niente da fare: il sogno è già svanito - Continua a deludere senza appello la Juventus che ha interrotto ieri il filotto di pareggi di fila ma nel modo peggiore possibile.

Juventus, Zhegrova salta il Como: per lui risentimento al pube - L'esterno kosovaro, arrivato in estate e autore di ottime prestazioni nelle ultime settimane, verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico bianconero.

