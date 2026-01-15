Collovati | Juve solida ma senza l’attacco delle big

La Juventus si mantiene nelle prime posizioni della classifica, dimostrando solidità. Tuttavia, secondo Fulvio Collovati, la squadra presenta alcune limitazioni, in particolare nell’attacco, che potrebbero influire sulla competitività contro le grandi del campionato. Un’analisi che evidenzia i punti di forza e le criticità della formazione bianconera in questa fase della stagione.

La Juventus resta agganciata al gruppo di testa, ma secondo Fulvio Collovati c’è un limite strutturale che pesa nella corsa al vertice. Nell’intervista rilasciata in esclusiva a SoloLaRoma.it, l’ex campione del mondo inserisce i bianconeri nel gruppone che insegue, ma senza gli strumenti per lo strappo decisivo. Nel suo ragionamento, il confronto con Inter e Napoli è netto. Non tanto per la classifica, quanto per profondità e alternative offensive. “L’Inter ha un reparto che le altre non hanno”, sottolinea Collovati, allargando subito il discorso: “Non ce l’ha la Roma, non ce l’ha il Milan, non ce l’ha nemmeno la Juventus ”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

