Juventus Gatti Io attaccante? Farei 15-20 gol

Dopo la partita tra Juventus e Roma, che si è conclusa con un punteggio di 3-3, il difensore della Juventus Federico Gatti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY. Gatti, che ha segnato un gol in pieno recupero, ha commentato la sua posizione in campo, affermando di essere attaccante e di poter segnare tra i 15 e i 20 gol.

Gatti post Roma Il difensore della Juventus, Federico Gatti, dopo la gara pareggiata 3-3 contro la Roma grazie al suo gol in pieno recupero ha parlato ai microfoni di SKY. “È un gol pesante se a fine campionato ci dà qualcosa, sennò.” – fa notare, come riportato da TMW. Poi aggiunge: “Certo, ci tiene L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Gatti “Io attaccante? Farei 15-20 gol” Gatti a Sky: «Subiamo davvero troppi gol. Ma se giocassi attaccante io potrei farne 15 o 20»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Juve Galatasaray 2-0 LIVE: gol di Gatti!!! La Juventus è viva e combatte!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Roma 3-3 Juventus: Drama 6 Gol! Gatti Selamatkan Juve di Menit 93 Altri aggiornamenti su Juventus Gatti Io attaccante Farei 15... Temi più discussi: Magari 15-20 gol li faccio davanti: Gatti si candida! Juve, hai il centravanti; Juventus, Gatti: Facevo il centrocampista, da attaccante 15-20 goal li faccio; Gatti centravanti meglio di David e Openda: dove sarebbe la Juventus se avesse preso un vero 9 a gennaio? Spalletti ora aspetta Vlahovic; Gatti: Da attaccante farei 20 gol! Vi spiego perché segno tanto e rispondo così sui problemi in difesa. Gatti a Sky: «Subiamo davvero troppi gol. Ma se giocassi attaccante io potrei farne 15 o 20»Gatti a Sky: «Subiamo davvero troppi gol. Ma se giocassi attaccante io potrei farne 15 o 20». Le parole dell’ex difensore bianconero Al termine della sfida contro la Roma, il difensore della Juventus ... juventusnews24.com Juventus, Gatti: Facevo il centrocampista, da attaccante 15-20 goal li faccioLe parole di Federico Gatti a Sky Sport nel post-partita di Roma-Juventus, finita 3-3 con i bianconeri in rimonta nel finale proprio grazie al suo goal in mischia al 93esimo. Goal importante? Se a ... calciomercato.com Juventus, il rinnovo del capitano: verso l’accordo con Locatelli fino al 2030, i discorsi sono appena iniziati con ampia disponibilità da ambo le parti Fra la Juve e Locatelli presto un altro sì. Sbarcato a Torino nell’estate 2021, quella dell’Allegri bis, che a - facebook.com facebook Le parti stanno parlando ormai da tempo e sembra che la Juventus sia riuscita a strappare un sì da parte dello stesso Luciano #Spalletti per il suo futuro come allenatore dei bianconeri Ci sono delle richieste specifiche però x.com