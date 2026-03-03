Durante la cerimonia dei premi César a Parigi, circolano voci sul fatto che l'attore presente non sia Jim Carrey, ma un sosia. La teoria si è diffusa sul web e si basa sull'aspetto e sui discorsi in francese dell'interprete, che sembrano divergere da quelli dell’attore americano. Tra protesi di scena e interpretazioni, questa supposizione ha attirato l’attenzione degli utenti online.

Tra protesi di scena e discorsi in francese, ecco tutta la verità sul giallo di Parigi Parigi è da sempre. Parigi è da sempre la città dei sogni e dei grandi misteri, ma nessuno si aspettava che la notte dei César Awards si trasformasse in un episodio di X-Files. Da giorni la rete non parla d’altro, alimentando una teoria del complotto che vedrebbe un sosia, o addirittura un clone, sul palco al posto del leggendario Jim Carrey. L’attore canadese ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera lo scorso 26 febbraio, ma il suo aspetto fisico ha scatenato una tempesta mediatica senza precedenti tra i fan più sospettosi. Molti utenti hanno analizzato ogni singolo fotogramma della cerimonia, sottolineando come i capelli lunghi e il colore degli occhi sembrassero diversi rispetto alle immagini iconiche del passato. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Jim Carrey ai César: non è lui ma un sosia, come si è diffusa la teoria sul web

Ai premi César c’era un sosia al posto di Jim Carrey? Com’è nata la teoria sul web(Adnkronos) – A ritirare il primo alla carriera ai Cesar Awards non c'era Jim Carrey ma un sosia o, addirittura, un clone? È questa la stravagante...

Jim Carrey è morto e sostituito da un clone? La teoria che ha sconvolto il web, dopo l’apparizione dell’attore ai Cesar AwardsQuando Jim Carrey è salito sul palco dell’Olympia di Parigi il 26 febbraio per ritirare il César d’onore alla carriera, nessuno si aspettava che...

Celebrities imitate Jim Carrey in funny ways #youtube #kpop

Tutto quello che riguarda Jim Carrey

Temi più discussi: Ai premi César c'era un sosia al posto di Jim Carrey? Com'è nata la teoria sul web; Jim Carrey ai César 2026… o era un imitatore?; Jim Carrey è irriconoscibile, l’attore ai César con il viso gonfio. E scatta la teoria del sosia; Mistero Jim Carrey, ai César era proprio lui? Sul web l'ipotesi di un 'fake'.

No, Jim Carrey non ha mandato qualcun altro ai César al posto suoL’attore ha pronunciato un intero discorso in francese alla cerimonia di Parigi, eppure le voci che lo definivano un fake o un clone circolano online da un po'. La sua portavoce ne ha confermato la pr ... rollingstone.it

Jim Carrey ai César: il mistero del suo volto svelatoJim Carrey ai César: la clamorosa apparizione genera dibattito online, ma gli organizzatori smentiscono ogni ipotesi di sosia ... it.blastingnews.com

No, #JimCarrey non ha mandato qualcun altro ai César al posto suo x.com

Jim Carrey ha ricevuto un premio alla carriera ai Cesar, ma tutti si sono concentrati sul suo aspetto completamente diverso rispetto a qualche anno fa. Le chiacchiere sui social sono nate talmente oltre da lasciare spazio a teorie complottiste su sosia e cloni, co - facebook.com facebook