James Van Der Beek aveva avuto un' idea meravigliosa per un reboot di Dawson' s Creek

Kevin Williamson, creatore di Dawson's Creek, ha rivelato di aver discusso con James Van Der Beek di alcune idee per un possibile reboot della serie. L'attore aveva avuto un'idea definita

Kevin Williamson, creatore della serie cult, ha svelato che aveva parlato con l'attore di alcune idee per riportarla sugli schermi. James Van Der Beek, prima di morire, aveva ideato un reboot della serie Dawson's Creek e ne aveva parlato con il creatore Kevin Williamson. Il filmmaker, intervistato dal magazine Esquire, ha infatti ricordato con affetto l'attore e ammesso che il progetto era particolarmente promettente e se ne era parlato a lungo. Williamson ha ricordato James Van Der Beek dichiarando: "Io e lui abbiamo parlato numerose volte dell'idea di realizzare un reboot di Dawson's Creek". Kevin ha aggiunto: "Voleva farlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

