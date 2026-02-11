James Van Der Beek è morto | l’attore di Dawson’s Creek aveva 48 anni

Questa mattina, il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di James Van Der Beek, l’attore noto per aver interpretato Dawson Leary in Dawson’s Creek. Dopo aver lottato contro un tumore al colon scoperto nel 2023, l’attore di 48 anni si è spento, come confermato dalla famiglia. La notizia ha lasciato senza parole fan e colleghi, che ricordano la sua carriera e il ruolo che lo ha reso un’icona degli anni ’90.

Lo storico interprete di Dawson's Creek è morto stamattina, come annunciato dalla famiglia, dopo aver combattuto con un tumore al colon scoperto nel 2023 È morto James Van Der Beek, diventato icona per un'intera generazione grazie al ruolo del protagonista Dawson Leary nella serie tv Dawson's Creek. L'attore, soli 48 anni, aveva scoperto nel 2023 di avere un tumore al colon-retto, diagnosi che era stata resa pubblica solo un anno dopo. La notizia della scomparsa è stata annunciata dalla famiglia con un messaggio condiviso sul suo profilo Instagram, in cui viene ricordato il coraggio con cui ha affrontato gli ultimi giorni accanto alla moglie Kimberly Brook e ai loro sei figli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

