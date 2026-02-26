Emiliano Viviano ha commentato senza mezzi termini le azioni di Leao durante l'ultima partita del Milan, sottolineando come alcune scelte siano state tra le più sorprendenti degli ultimi anni. Le sue parole si sono concentrate sulle decisioni prese dall’attaccante durante il match, evidenziando aspetti tecnici e comportamentali che hanno attirato l’attenzione. Il suo intervento si è concentrato sul comportamento di Leao in campo, lasciando intendere una critica diretta.

L'ex portiere della Sampdoria Emiliano Viviano ha parlato del Milan dopo la brutta sconfitta col Parma di Carlos Cuesta, sottolineando due grandi problemi dei rossoneri e del perché, secondo lui, il Diavolo non avrebbe mai potuto vincere lo Scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate al podcast 'Aura Sport'. "Per me è una delle più grandi follie che ho visto negli ultimi 10 anni vedere Leao punta. Pensare che uno che già fa fatica, metterlo lì davanti. Il mio discorso non è per Allegri che l'ha messo li per necessità ma con chi diceva che quel ruolo lo può fare". LEGGI ANCHE: Milan, aria di cambiamenti? Estupinan ai saluti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Viviano senza mezzi termini: “Leao punta una delle più grandi follie che ho visto negli ultimi 10 anni”

Influenza e prevenzione, c’è ancora tempo: “Una delle più grandi epidemie mai viste negli ultimi dieci anni”Bologna, 31 dicembre 2025 – Duemila persone con più di 65 anni che, nel Bolognese rispetto allo scorso anno, non si sono vaccinate, mentre siamo di...

I 10 cattivi più iconici delle TV negli ultimi 10 anni da Negan a HomelanderIl panorama televisivo degli ultimi anni è stato caratterizzato dall’emergere di alcuni tra i personaggi più memorabili nel ruolo di antagonisti,...