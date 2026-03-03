Alle 17 di martedì 3 marzo torna l’appuntamento con Sicurezza Internazionale, la rubrica che affronta i temi legati ai conflitti nel mondo. In questa puntata, si parlerà della situazione in Iran e delle possibili evoluzioni di un conflitto che coinvolge diverse forze. L’attenzione sarà rivolta ai fatti recenti senza analisi o interpretazioni, offrendo un quadro chiaro e diretto della situazione attuale.

Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Alle 17 di martedì 3 marzo torna l’appuntamento con Sicurezza Internazionale, la rubrica settimanale di Alessandro Orsini che questa settimana si occuperà di Iran, rispondendo all domanda: “quanto durerà la guerra?” Il primo risultato dell’attacco all’Iran? La sepoltura definitiva del diritto internazionale Trump ha colpito Teheran per soffocare economicamente la Cina. Ma l’Iran non è il Venezuela Attacco all’Iran, la situation room a Mar-a-Lago: di là gli ospiti con i cocktail, nella “sala operativa” l’ok ai raid su Teheran Israele attacca Beirut e Teheran: Idf entra il Libano via terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran: quanto durerà la guerra? La diretta con Alessandro Orsini

Leggi anche: Iran: prove di guerra Usa-Cina. La diretta con Alessandro Orsini

Leggi anche: Trump bombarderà l’Iran? La diretta con Alessandro Orsini

Iran: quanto durerà la guerra La diretta con Alessandro Orsini

Aggiornamenti e notizie su Alessandro Orsini

Argomenti discussi: Trump non si sbilancia su tempi e obiettivi della guerra in Iran | Durerà quanto necessario.

Quanto durerà la guerra contro l'Iran? Le tante risposte (contraddittorie) di Trump e il peso di gas e petrolioNetanyahu ha annunciato la mobilitazione di quasi 100 mila riservisti e sembra più deciso di Trump nell’andare avanti ad oltranza per farla finita con quello che ha chiamato il «regime terrorista» deg ... corriere.it

Trump bombarderà l’Iran? La diretta con Alessandro OrsiniRoma, 13 gen (Adnkronos) - Grazi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per averci rappresentato durante i funerali a Martigny, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver voluto ... ilfattoquotidiano.it