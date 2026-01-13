Trump bombarderà l’Iran? La diretta con Alessandro Orsini

Alle 17 torna “Sicurezza internazionale”, la rubrica settimanale con Alessandro Orsini. In questa puntata, si discuterà delle tensioni tra Donald Trump e l’Iran, analizzando le possibili implicazioni di un intervento militare. Un approfondimento basato su analisi e dati aggiornati, volto a offrire una panoramica chiara e obiettiva sulla situazione attuale. Segui la diretta per conoscere i principali sviluppi e le prospettive future.

Alle 17 torna l'appuntamento con "Sicurezza internazionale", la rubrica settimanale con Alessandro Orsini. Oggi si parte dalla domanda: "Trump bombarderà l'Iran?"

