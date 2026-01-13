Taxi la manifestazione a Roma con bombe carta e fumogeni davanti a Montecitorio | le voci dalla piazza – Il video

La manifestazione dei tassisti a Roma, tenutasi davanti a Montecitorio, ha coinvolto diverse ore di protesta, con l’utilizzo di bombe carta e fumogeni. La mobilitazione, che ha visto la partecipazione dell’intera categoria, ha causato un sostanziale blocco del traffico in tutta Italia. Qui riportiamo le voci dalla piazza e un approfondimento sugli sviluppi della giornata.

È durata tutta la giornata, e a fine pomeriggio era ancora in corso, davanti a Montecitorio la manifestazione di protesta dei tassisti, con l’intero stop della categoria sul territorio nazionale. Anche se il numero dei manifestanti nell’area transennata davanti alla Camera è stata variabile nel corso della giornata di oggi, 13 gennaio, sono stati molti i lanci di bombe carta e fumogeni. L’area è comunque presidiata dalle forze dell’ordine. Le ragioni della protesta. La mobilitazione indetta dalle 8 alle 22, prevede molti sit-in in diverse città, ma la protesta più sentita è quella nella Capitale, con un corteo arrivato in centro e partito da Fiumicino. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

