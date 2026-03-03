Iran l’ex presidente Ahmadinejad sarebbe ancora vivo

Secondo fonti non ufficiali, l’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad sarebbe ancora vivo, nonostante fosse stato annunciato morto dopo i primi attacchi statunitensi e israeliani su Teheran. La notizia circola tra alcune fonti, ma non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sulla sua condizione o sulla provenienza di queste informazioni.

Dato per morto dopo i primi attacchi statunitensi e israeliani su Teheran, sarebbe invece rimasto illeso e, successivamente, trasferito in un luogo sicuro. L’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, che era stato dato per morto dopo i primi attacchi statunitensi e israeliani su Teheran, sarebbe ancora vivo. Lo riporta il canale di opposizione con sede a Londra Iran International: secondo quanto hanno riferito fonti informate sulla situazione, Ahmadinejad non ha subito danni a causa del raid aereo ed è stato trasferito in un luogo sicuro. L’agenzia di stampa turca scrive che nell’attacco sono però morte tre delle sue guardie del corpo, membri dei pasdaran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Approfondimenti e contenuti su Iran l'ex presidente Ahmadinejad...

