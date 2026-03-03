Ahmadinejad è ancora vivo il mistero sull’ex presidente iraniano sopravvissuto al raid su Teharan | È in un posto sicuro

Secondo un canale iraniano di opposizione con sede a Londra, Ahmadinejad sarebbe ancora vivo e si troverebbe in un luogo sicuro. La notizia riguarda l’ex presidente iraniano, coinvolto recentemente in un episodio di tentato omicidio a Teheran. Al momento non ci sono conferme ufficiali né dettagli aggiuntivi su questa vicenda. La vicenda rimane al centro di discussioni e speculazioni nel panorama mediatico.

Sarebbe ancora vivo l’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. L’ultimo sviluppo del giallo sul tentativo di uccisione nei giorni scorsi arriva dal canale iraniano di opposizione con sede a Londra, Iran International. Ahmadinejad sarebbe sopravvissuto al tentativo di Usa e Israele di ucciderlo, durante i raid su Teheran che stanno decapitando il regime iraniano. Stando a fonti informate citate da Iran International, Ahmadinejad non sarebbe rimasto neanche ferito dopo l’attacco nel quartiere di Narmak a Teheran. È vivo quindi ed è stato trasferito in un luogo considerato sicuro e che resta segreto. Tra sabato e domenica, durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele, alcuni media iraniani avevanosostenuto che l’ex presidente fosse morto durante i raid mentre altri non avevano confermato la notizia. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, ancora raid Usa e israeliani su Teheran: colpiti un ospedale e il quartier generale dei Pasdaran. Missili contro Gerusalemme e Tel Aviv. Trump: «Parlerò coi nuovi leader». Mistero su AhmadinejadGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Ahmadinejad, la parabola del falco iraniano: dall’ascesa alla morte nei raid su TeheranMahmoud Ahmadinejad è stato una delle figure più note e più controverse della politica iraniana e mediorientale degli ultimi vent’anni.

