Iran i funerali delle 165 vittime del raid israeliano che ha colpito scuola una femminile | sepolte in fossa comune

A Minab, città nel sud dell’Iran, sono stati sepolti in una fossa comune i corpi di 165 vittime di un attacco israeliano che ha colpito una scuola femminile. Le bare sono state collocate in oltre 150 fosse, tutte vicine tra loro. I funerali si sono svolti con la presenza di numerosi parenti e abitanti della zona, che hanno assistito al momento della sepoltura.

Una fossa comune con oltre 150 buche, una accanto all'altra. Sono state seppellite così le 165 persone rimaste uccise in quello che è stato descritto come un attacco israeliano a una scuola femminile di Minab, città meridionale dell'Iran. Il funerale delle vittime è stato celebrato martedì: la televisione di Stato iraniana ha mostrato migliaia di persone che riempivano una piazza pubblica. Gli uomini sventolavano la bandiera della Repubblica Islamica, tenendosi per lo più a distanza dalle donne avvolte in chador neri. Dal palco, una donna che ha dichiarato di essere la madre di "Atena" ha mostrato un'immagine stampata di ritratti che ha definito "un documento sui crimini americani".