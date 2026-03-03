Investito in bicicletta Giovanni Gavella morto in ospedale

Un uomo è deceduto in ospedale tre giorni dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bicicletta. L’incidente è avvenuto in una strada cittadina, coinvolgendo un veicolo e un ciclista. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è deceduta a causa delle ferite riportate. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

È morto in ospedale tre giorni dopo essere stato investito travolto da un furgone mentre era in bicicletta. Non ce l’ha fatta Giovanni Gavella, coinvolto nell’incidente stradale avvenuto il 24 febbraio in via Primo Maggio a Imola. Avrebbe compiuto 84 anni il 12 marzo.Registrati alla sezione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Barzana, morto ragazzo di 18 anni investito mentre è in sella alla bicicletta Torino, giovane in strada agonizzante accanto a una bicicletta: morto in ospedaleNella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, intorno alle 3, un passante ha notato un ragazzo a terra agonizzante.