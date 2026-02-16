Top News Milan | la probabile formazione per il Como e le ultime sul calciomercato

Il Milan ha annunciato la probabile formazione per la partita contro il Como di dopodomani, dopo aver concluso gli allenamenti questa mattina a Milanello. La notizia arriva poco prima della sfida a San Siro, che sarà decisiva per la corsa alle prime posizioni. Nel frattempo, il club lavora anche sul mercato, con tre rinnovi importanti pronti a essere ufficializzati nei prossimi giorni. La giornata si preannuncia intensa, tra aggiornamenti sul campo e trattative di mercato.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani, sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo sta vivendo un momento particolarmente caldo, tra campo e mercato, in questo periodo della stagione. D'altronde, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, aveva auspicato di "voler arrivare a marzo nelle migliori condizioni di classifica" e la sua squadra sta facendo di tutto per accontentarlo. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Partiamo da una notizia che tocca il Milan 'di striscio' ma che, a conti fatti, lo coinvolge in pieno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

