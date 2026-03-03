Durante l’allenamento del Milan sono stati riscontrati l’assenza di Gabbia e Bartesaghi. La squadra si prepara al derby contro l’Inter, con alcuni giocatori che devono ancora recuperare. La giornata di allenamento si è svolta senza altri infortuni segnalati. La formazione rossonera si avvicina alla partita con alcuni dubbi legati alle condizioni dei singoli calciatori.

Come riportato dal sito Pazzidifanta nell'allenamento odierno del Milan non era presente il difensore Matteo Gabbia che non ha giocato contro il Parma e contro la Cremonese. Il difensore non avrebbe ancora smaltito del tutto il problema alla coscia destra e difficilmente dovrebbe recuperare per il derby di domenica sera contro l'Inter. LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa. Lo facciamo insieme all’Inter perché .” >>> Se non dovesse recuperare in tempo al suo posto dovrebbe giocare ancora De Winter con Tomori e Pavlovic ai suoi lati. Gli esami strumentali effettuati da Davide Bartesaghi hanno escluso lesioni dopo il problema al flessore avuto a pochi minuti dalla fine di Cremonese-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortuni Milan, allenamento: assente Gabbia. Cosa filtra per il derby. Bartesaghi …

Infortuni Milan, Gabbia verso il no per il derby. Notizie più positive per BartesaghiCome riportato dal sito Pazzidifanta nell'allenamento odierno del Milan non era presente il difensore Matteo Gabbia che non ha giocato contro il...

Allenamento Milan, personalizzato per Gabbia: cosa filtra sul suo rientroCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Tutto quello che riguarda Infortuni Milan

Temi più discussi: Milan Allegri e gli infortuni | Gabbia è fuori per la Cremonese Grandi notizie su Gimenez; Cremonese, Baschirotto out anche contro il Milan; Anguissa non sarà convocato contro il Verona (Sky Sport).

Il Milan ha avuto 29 infortuni nella stagione 2025/26 rispetto ai 30 della stagione precedenteUna stagione travagliata per il Milan di Massimiliano Allegri: un’analisi dettagliata sugli infortuni che hanno colpito la squadra e le implicazioni per il futuro della stagione. Nel campionato 2025/2 ... notiziemilan.it

Gli infortuni degli attaccanti del Milan complicano la stagione di AllegriIl Milan di Massimiliano Allegri: analisi delle difficoltà offensive e degli infortuni che frenano il potenziale della squadra. Da inizio stagione, il Milan di Massimiliano Allegri si trova al secondo ... notiziemilan.it

Infortuni #Milan, #Gabbia verso il no per il derby. Notizie più positive per #Bartesaghi #MilanInter x.com

Verso il #derby, come stanno #Bartesaghi e #Gimenez Nel primo commento le ultime sui loro infortuni #SempreMilan - facebook.com facebook