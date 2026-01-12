Nella zona di Olgiate Comasco, un veicolo coinvolto in un incidente è stato trovato abbandonato con droga e denaro a bordo. Dopo aver ignorato un controllo dei carabinieri, i sospetti sono fuggiti a piedi, lasciando l’auto e i proventi dell’attività illecita. Sono in corso le ricerche per identificare e rintracciare i responsabili.

Como, 12 gennaio 2026 – Non si sono fermati all'alt dei carabinieri e durante l' inseguimento sono usciti di strada, hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti. È accaduto lo scorso 10 gennaio, nel Comasco e più precisamente in zona Olgiate Comasco – Bizzarone. Nell'auto, i carabinieri hanno trovato droga e denaro e ora sono in corso le ricerche per rintracciare i due. Tutto ha avuto inizio intorno alle 19 di venerdì scorso, quando i militari della sezione radiomobile della compagnia di Como, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l'alt ad un'auto, che si sospetta potesse provenire dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Droga e denaro nell’auto abbandonata dopo l’incidente ad Olgiate Comasco: è caccia ai fuggitivi

