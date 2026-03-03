Il Real Madrid insegue e sciocca il gol del Getafe

Durante la partita di Liga, il Getafe è passato in vantaggio contro il Real Madrid, lasciando i padroni di casa sorpresi all’intervallo. La squadra ospite ha trovato il gol mentre il Real Madrid si trovava in difficoltà, creando un momento di grande tensione sul campo. La partita è stata segnata da questa svolta improvvisa che ha colpito i padroni di casa.

Il Real Madrid è rimasto scioccato nell’intervallo dello scontro della Liga contro il Getafe in difficoltà mentre gli ospiti passavano in vantaggio. La squadra di Alvaro Arbeloa ha avuto il 78% di possesso palla nei primi 45 minuti e ha messo a segno quattro tiri in porta dominando. Ma con l’attaccante Kylian Mbappe assente per un infortunio al ginocchio, gli è mancato un tocco micidiale e non hanno davvero disturbato lo skipper del Getafe David Soria in porta. E hanno dovuto pagare quando Martin Satriano ha segnato uno splendido tiro al volo dal limite dell’area, mandando la palla alle spalle di Thibaut Courtois. La sconfitta lascerebbe il Real a quattro punti dal Barcellona in vetta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

