86 italiani bloccati lì L’annuncio della Farnesina scatta l’allarme

La Farnesina ha comunicato che 86 italiani sono attualmente bloccati all’estero, in seguito alla sospensione di voli e alla chiusura degli aeroporti. Questa situazione ha causato difficoltà ai cittadini italiani all’estero, impedendo loro di tornare a casa. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure consigliate per gestire al meglio questa emergenza, che ha coinvolto numerosi viaggiatori in diverse destinazioni.

Una vacanza da sogno, mare incontaminato e paesaggi che sembrano di un altro pianeta. Poi, all’improvviso, la notizia che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire lontano da casa: voli sospesi, aeroporti fermi, impossibilità di ripartire. E in mezzo a tutto questo ci sono decine di italiani. Succede a Socotra, isola meravigliosa ma anche fragile, al largo dello Yemen. Qui, nelle ultime ore, la situazione è cambiata in fretta: quello che doveva essere un viaggio mozzafiato si è trasformato in un’attesa carica di tensione, con tanti turisti bloccati e famiglie in ansia in Italia. Sull’isola si trovano circa 400 turisti stranieri: tra loro ci sono 86 italiani e oltre 60 russi, insieme ad altri gruppi europei. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Proprio quel latte lì”. Scatta il ritiro dai supermercati italiani: l’allarme del ministero Leggi anche: Nepal, sono sette gli alpinisti italiani dispersi. L’allarme della Farnesina: «I loro cellulari non squillano» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Yemen, 86 italiani bloccati sull’isola di Socotra a causa delle tensioni nel Paese - Ottantasei cittadini italiani sono rimasti bloccati sull'isola di Socotra, a sud dello Yemen, dopo la sospensione dei voli sulla regione a causa degli scontri ... msn.com

Yemen, 86 italiani bloccati sull'isola di Socotra a causa degli scontri - Non solo cittadini italiani: sono più di 400 i turisti stranieri che sono rimasti bloccati sull’isola dopo la cancellazione dei voli. tg24.sky.it

++ Turisti italiani bloccati su un'isola nell'Oceano Indiano - facebook.com facebook

Yemen, scontri e voli cancellati: 400 turisti bloccati sull’isola di Socotra, 86 sono italiani x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.