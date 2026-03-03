Il pilota della Ferrari e l'influencer hanno deciso di unire le loro vite in un matrimonio civile celebrato a Monaco lo scorso 28 febbraio. La cerimonia è avvenuta in modo riservato e ha visto la presenza di pochi invitati, tra cui un paggetto speciale. Sono stati condivisi alcuni dettagli sul look degli sposi, mentre l’evento ha coinvolto anche il mondo della Formula 1.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il pilota di Formula 1 e l'influencer si sono sposati a Monaco. Dal pazzesco abito a sirena firmato Paolo Sebastian al giro d'onore sulla Ferrari 250 Testa Rossa: il primo matrimonio vip dell'anno è servito Il mondo della Formula 1 si tinge di bianco, ma stavolta non è per la bandiera di fine gara. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati in gran segreto, con un rito civile celebrato nel cuore del Principato di Monaco lo scorso 28 febbraio. La notizia, rimasta blindatissima per quarantotto ore, è esplosa sui social solo il 2 marzo, quando la neosposa ha condiviso i primi scatti di un evento che ha ridefinito il concetto di glamour discreto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il pilota della Ferrari e l'influencer si sono giurati amore eterno a Monaco. Tutti i dettagli del look degli sposi e un paggetto davvero speciale

Leggi anche: Il pilota e la cantante si sono davvero lasciati? Tutto quello che sappiamo finora sulla presunta fine della loro storia, iniziata nel 2022

L’impiego in banca e l’amore per le note. «Eterno Réségù» conquista MonacoC’è un suono, una sinfonia antica che non muore, che resiste all’asfalto di Monaco, alla neve delle Alpi Bavaresi e al frastuono di una vita spesa...

Contenuti e approfondimenti su Il pilota della Ferrari e l'influencer...

Temi più discussi: Il pilota della Ferrari Charles Leclerc per il giorno del suo matrimonio ha scelto un outfit by Cucinelli; Il migliore nei test F1 non vince (quasi) mai: la cabala contro la Ferrari e Leclerc; Hamilton: 'Per un attimo ho dimenticato chi ero. E non vado da nessuna parte''; Leclerc si sposa con Alexandra Saint Mleux, giro a Monaco su una Ferrari d'epoca.

F1, Hamilton: La Ferrari ha tutto per vincere il Mondiale 2026??u001a?X???H2?+???Y_vs?u0004??,?bu0006u0007u000e4?8Sbq?x??????^?b1I?cu0017?Hz?=??9}ku000ec????C?u0007u001au0016u001cI?|???j?u001bu0003?? ???;????h???T??? {|#??H8??zx?u0015u0006u0007u001aTXhDxu0013u00 ... sport.sky.it

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc per il giorno del suo matrimonio ha scelto un outfit by CucinelliUno dei campioni della Formula 1 ha scelto tra il suo abito completo dalla collezione autunno-inverno 2025 della Casa di Moda di Solomeo ... perugiatoday.it

Nasce a Maranello centro medico Ferrari con tecnologie Philips all'avanguardia. Realizzato in due mesi, fornirà servizi per i dipendenti e per il territorio #ANSA x.com

Il pilota Ferrari si racconta: dal suo impegno sociale alla diversità nel motorsport, fino alla lotta al razzismo - facebook.com facebook