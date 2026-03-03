Il papà di Gatti | Incontro con Allegri molto importante | lo ha formato sotto tanti aspetti

Il padre di Federico Gatti ha descritto l’incontro con Allegri come molto importante, sottolineando il ruolo che l’allenatore ha avuto nello sviluppo del figlio. Gatti, difensore centrale della Juventus nato nel 1998, ha vestito la maglia bianconera con Allegri per due stagioni, dal 2022 al 2024. La sua famiglia ha commentato pubblicamente il rapporto tra il giocatore e l’allenatore.

Si è parlato molto, durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, di un possibile trasferimento di Federico Gatti dalla Juventus al Milan. In rossonero, il difensore centrale italiano, classe 1998, avrebbe infatti ritrovato il tecnico Massimiliano Allegri, che lo ha allenato nelle sue due prime stagioni in bianconero. Un affare non concretizzatosi che, però, potrebbe anche andare in porto in futuro, chi lo sa. Il Diavolo resta notevolmente interessato al cartellino di Gatti - proprio dietro suggerimento di Allegri - il quale, una volta rientrato dall'infortunio che lo ha limitato nella prima parte di stagione, si sta facendo nuovamente valere con la 'Vecchia Signora'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, è stata intervistata dai microfoni di Radio Rossonera per parlare del mercato rossoneri.

Calciomercato Milan, dopo il colpo in entrata per l'attacco (ovvero il prestito di Fullkrug dal West Ham) la dirigenza rossonera è rimasto abbastanza...

Gatti, papà Lodovico: Il gol alla Roma? Bravura, fortuna e intuito, è una cosa che ha dentro. La sua storia è incredibile. L'amore per la Juventus è sbocciato forteAll'indomani della rete fondamentale segnata da Federico Gatti alla Roma nei minuti di recupero, il papà del difensore bianconero, Lodovico Gatti, ha raccontato le sue emozioni ... tuttojuve.com

Papà di Gatti: Allegri è stato molto importante: formato sotto tanti aspettiAutore del gol che ha permesso alla Juventus di pareggiare 3-3 contro la Roma allo stadio Olimpico al minuto 93, Federico Gatti in queste ore è molto chiacchierato. milannews.it

