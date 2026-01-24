Milan Gatti resta opzione viva | Allegri lo ha chiesto La Juventus lo libera solo per …

Il calciomercato del Milan tiene ancora in considerazione il nome di Gatti come possibile rinforzo per la difesa. La Juventus, che detiene il cartellino, ha indicato di essere disposta a cederlo solo in determinate condizioni. Allegri aveva già avanzato la richiesta un mese fa, mantenendo aperta la possibilità di un trasferimento. La situazione rimane in evoluzione e sarà importante seguire gli sviluppi nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, dopo il colpo in entrata per l'attacco (ovvero il prestito di Fullkrug dal West Ham) la dirigenza rossonera è rimasto abbastanza ferma, senza finalizzare altri arrivi o cessioni. Restano ancora giorni importanti prima della chiusura della sessione a inizio febbraio e il Diavolo potrebbe essere alla ricerca di un difensore importante per completare del tutto il reparto di Massimiliano Allegri. Si parla di un possibile tentativo dal parte del Milan per Dragusin e non solo. Ecco le ultime novità. Non solo l'opzione Dragusin, secondo 'Tuttosport' resterebbe sullo sfondo Federico Gatti, pallino di Allegri: l'allenatore l'avrebbe chiesto al Milan un mese fa.

