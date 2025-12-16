Il Napoli potrebbe affrontare nuovi cambiamenti tattici, con Antonio Conte che valuta diverse opzioni. Nonostante il piano A rimanga il 3-4-2-1, gli infortuni e le sfide imminenti spingono il tecnico a considerare variazioni, inclusa una possibile doppia esclusione. La Supercoppa rappresenta un'occasione per testare eventuali modifiche strategiche e adattarsi alle esigenze del momento.

Conte cambia ancora? C'è un altro modulo su cui riflette: possibile doppia esclusione eccellente

Possibili nuovi cambi all’orizzonte per il Napoli? Il piano A, in seguito anche ai numerosi infortuni, resta il 3-4-2-1, ma per la Supercoppa Antonio Conte non chiude alla possibilità di cambiare. Il rientro di Stanislav Lobotka apre scenari diversi e riporta alla memoria un Napoli più equilibrato e ordinato. Dopo la sconfitta di Udine, il tecnico riflette su uomini e spazi, con una soluzione che potrebbe incidere sugli equilibri offensivi e sulle gerarchie. Un ritorno al 4-3-3 che avrebbe conseguenze precise, dalla gestione del centrocampo fino al ruolo degli esterni. Conte e il dubbio tattico per la Supercoppa. Spazionapoli.it

