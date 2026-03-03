' Il Medioevo ritrovato' conferenza finale su Giovanni Pisano

Tra pochi giorni, tre frammenti del pulpito di Giovanni Pisano, conservati al Metropolitan Museum di New York dal 1921, saranno restituiti al museo. La conferenza finale su questa opera si è concentrata sul suo recupero e sulla storia dell’arte medievale. La restituzione rappresenta un momento importante per l’istituzione e la conservazione di questo patrimonio.

Mancano pochi giorni e tre frammenti del pergamo (noto anche come pulpito) di Giovanni Pisano torneranno al Metropolitan Museum di New York, dove sono conservati dal 1921. C'è dunque tempo fino all'8 marzo per andarli a visitare all'interno della mostra "Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore", allestita al Palazzo dell'Opera del Duomo a Pisa dal 13 dicembre 2025. A sigillare la conclusione dell'esposizione sarà un finissage nel senso più autentico del termine: non una semplice chiusura, ma una restituzione critica.