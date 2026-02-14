Napoli e Roma si preparano a sfidarsi domani al Maradona, dopo che gli infortuni hanno indebolito entrambe le squadre. I partenopei contano sulla forza del loro attacco, ma la mancanza di alcuni giocatori chiave potrebbe influenzare il risultato. Malen ha segnato il gol decisivo nell’ultima partita, dando fiducia alla squadra. La posizione di Conte sulla panchina dei giallorossi resta in bilico, mentre i tifosi attendono con ansia questa partita.

Una sfida tra due club costantemente presenti in alto alla classifica, fissata per domani al Maradona, promette ritmo, intensità e moltechiave tattiche da leggere. L'analisi propone una lettura orientata alle dinamiche di campo, alle scelte di allenatori e ai protagonisti che possono determinare l'esito di Napoli-Roma, offrendo un quadro concreto delle potenziali svolte della partita. napoli e roma hanno costruito percorsi diversi ma entrambi mostrano solidità e ruoli decisivi nei rispettivi schemi. Il Napoli resta competitivo malgrado assenze pesanti, mantenendo una dinamica di gioco offensiva e una gestione della palla che ne valorizza le qualità tecniche.

© Mondosport24.com - Napoli-Roma, Carnevale: «Azzurri forti, ma gli infortuni pesano. Malen risolve il gol, futuro Conte in bilico»

Carnevale ha parlato di Napoli-Roma perché il match si gioca domani allo stadio Maradona.

Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro il Sassuolo, consolidando la propria posizione in classifica.

Argomenti discussi: Carnevale: Gasp ha più fisicità, Conte ha troppi assenti. Ma sarà uno show; LA GAZZETTA | Carnevale: Napoli-Roma sarà uno show. Conte ha tanti assenti, Gasp ha dato qualcosa in più; Carnevale: Conterà la fisicità, la Roma ne ha di più del Napoli; Carnevale: Roma più in salute del Napoli, Gasperini è un grande allenatore.

