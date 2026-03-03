Il Liverpool considera l’inversione di marcia del trasferimento di Jarell Quansah quando emergono i dettagli della clausola di riacquisto

Il Liverpool sta valutando di annullare il trasferimento di Jarell Quansah dopo aver conosciuto i dettagli della clausola di riacquisto. La decisione si basa sulla possibilità di esercitare questa clausola in futuro, che potrebbe influire sulla strategia del club. Recentemente, un sito inglese ha pubblicato un articolo che spiega i termini dell’accordo e le implicazioni per il giocatore.

Quansah è stato una rivelazione per il Leverkusen, affermandosi come fulcro difensivo in una squadra che attualmente vanta uno dei migliori record difensivi in??Germania. Fondamentalmente, il Liverpool ha inserito una clausola di riacquisto nell'accordo originale fissato a 52,5 milioni di sterline. Sebbene questa clausola tecnicamente si attiverà solo nel 2027, secondo quanto riferito il Leverkusen è consapevole del rinnovato interesse del Liverpool.

Tutti gli aggiornamenti su Jarell Quansah

