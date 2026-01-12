Prevedere il crollo del regime in Iran è azzardato Bozzo spiega perché

Prevedere il crollo del regime in Iran rimane difficile e incerto. Bozzo analizza le ragioni di questa complessità, evidenziando i fattori politici e sociali che rendono improbabile una previsione precisa. La storia recente ci insegna come eventi rivoluzionari possano svilupparsi in modo imprevedibile, e la situazione iraniana non fa eccezione. Un’analisi sobria e approfondita aiuta a comprendere meglio le dinamiche in gioco.

Informato di buon’ora della presa della Bastiglia, si narra che Luigi XVI chiedesse al duca di Liancourt, il de La Rochefoucauld, se quella fosse una rivolta. Celebre è la risposta: “No, sire, è una rivoluzione”. La domanda del re non era così ingenua come a volte è stata presentata: in pagine celebri dei Miserabili Victor Hugo ricorda l’inesauribile capacità dei parigini di scatenare rivolte nel corso della storia francese. Tra rivolte e rivoluzioni c’è un’evidente e sostanziale differenza: sono le seconde – non le prime – che portano alla caduta di un regime. Al ripetersi da oramai due settimane di violente manifestazioni di protesta nelle città iraniane si ripresenta l’interrogativo di Luigi XVI. 🔗 Leggi su Formiche.net

