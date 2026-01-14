Mister Antonioli doppio ex gioca Forlì-Samb | Miramari e Petrelli i vostri punti di forza

Mister Antonioli, ex giocatore e allenatore, commenta la sfida tra Forlì e Samb. Secondo lui, Miramari e Petrelli rappresentano i punti di forza di entrambe le squadre. Il Forlì avrebbe potuto ambire ai playoff se non fosse stato influenzato dall’addio della Pistoiese, che ha causato uno scossone in Serie D, privando i biancorossi di sei punti fondamentali per la classifica.

Col Forlì avrebbe centrato i playoff, se solo l'addio della Pistoiese non avesse terremotato la serie D 2023-24, privando i biancorossi di 6 punti decisivi. A San Benedetto del Tronto, al contrario, rimase solo un mese e mezzo: 8 punti in 7 giornate (serie D 2021-22) non gli risparmiarono l'esonero. Mauro Antonioli, 57enne tecnico della Sammaurese, è il doppio ex di Forlì-Samb, lunch match della 3ª giornata di ritorno di serie C, domenica al 'Morgagni'. Antonioli, Forlì-Sambenedettese vale già una fetta di salvezza? "Credo sia prematuro, siamo solo a gennaio. Certo, entrambe vengono da momenti poco esaltanti e stazionano nella parte destra della classifica, quindi fare risultato diventa importante".

Vuole essere un 2026 diverso per la Sammaurese ed i ragazzi di mister Antonioli danno subito un segnale importante. Al Macrelli i nostri piegano il Castelfidardo 3-1 e lo superano in classifica lasciando l'ultimo posto in graduatoria. Merlonghi e compagni han facebook

