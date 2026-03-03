Il dramma della solitudine | anziano trovato mummificato Nessuno se ne era accorto

A Prato un anziano è stato trovato mummificato in casa dopo che i vicini, insospettiti dal cattivo odore, hanno segnalato la sua scomparsa. L’uomo non aveva più dato notizie di sé da mesi, e nessuno si era accorto della sua assenza fino a quella scoperta. Le autorità hanno effettuato i rilievi, mentre i vicini hanno descritto l’isolamento dell’uomo nel quartiere.

Prato, 3 marzo 2026 – Nessuno si era reso conto che non dava più notizie di sé da diverso tempo. Nessuno, se non alcuni vicini di casa che, insospettiti dal cattivo odore, e facendo due più due, hanno realizzato che non lo incontravano da mesi. La macabra scoperta è stata fatta ieri mattina quando gli inquilini di un condominio in via Donatello, zona Resurrezione, hanno chiesto l’intervento della polizia locale in quanto sentivano un cattivo odore provenire dall’appartamento del pensionato. Yuri, morto a 32 anni durante una gita in moto: la tragedia davanti agli occhi della fidanzata Sul posto sono intervenute la pattuglia dei vigili e un’ambulanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tragedia della solitudine a Legnano. Uomo trovato semi mummificato in casa, era morto da almeno venti giorniLegnano (Milano), 25 febbraio 2026 – Era ormai in fase di premummificazione il corpo rinvenuto dai carabinieri sabato scorso, dopo che i vicini di...

