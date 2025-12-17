Andrea Delogu scatta il bacio Ma non è con il ballerino Nikita Perotti
Andrea Delogu e Nikita Perotti sono protagonisti di recenti indiscrezioni, ma non sono una coppia. Dopo le voci di un possibile legame romantico e il bacio condiviso durante Ballando con le stelle, la realtà sembra essere diversa, smentendo ogni supposizione di una relazione sentimentale tra i due.
NESSUNO CI PROVAVA CON ANDREA DELOGU
Non stiamo insieme! Ci vogliamo molto bene. C’è un legame molto forte e un sentimento tanto profondo. Sono tanto felice e il nostro rapporto non finirà qui dentro. " Così Andrea Delogu ha risposto a Selvaggia Lucarelli durante la seconda semifinale di Ballan - facebook.com facebook
I finalisti di #BallandoConLeStelle Andrea Delogu Fabio Fognini Barbara D’Urso Filippo Magnini Francesca Fialdini In testa alla prossima puntata si disputerà lo spareggio tra Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical. Chi vincerà la fin x.com
