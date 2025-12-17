Andrea Delogu scatta il bacio Ma non è con il ballerino Nikita Perotti

Andrea Delogu e Nikita Perotti sono protagonisti di recenti indiscrezioni, ma non sono una coppia. Dopo le voci di un possibile legame romantico e il bacio condiviso durante Ballando con le stelle, la realtà sembra essere diversa, smentendo ogni supposizione di una relazione sentimentale tra i due.

Andrea Delogu e Nikita Perotti non stanno insieme. Nonostante la dichiarazione di qualche giorno fa della conduttrice che sui social si era lasciata andare a quella che sembrava essere una promessa d'amore, ora arriva la certezza che tra Andrea Delogu e il ballerino che la affianca a Ballando con le stelle non c'è una storia. Chi è l'uomo del bacioIl motivo?. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

