Icone personalizzate pixel per home screen bloccate da google all’ia

Google ha bloccato l’uso di icone personalizzate pixel per gli schermi di blocco sui dispositivi Pixel con il nuovo aggiornamento Pixel Drop. L’aggiornamento, infatti, introduce funzionalità avanzate di intelligenza artificiale che consentivano di personalizzare le icone, ma queste sono ora inaccessibili. La modifica riguarda le possibilità di modifica dell’aspetto delle icone sullo schermo di blocco tramite strumenti AI.

Il focus è rivolto a offrire una veste grafica più varia e coerente con lo layout Material You, sfruttando strumenti di AI per generare stili iconografici unici. La novità riguarda soprattutto i dispositivi Pixel con processore Tensor, a partire dal Pixel 6, con alcune limitazioni specifiche per componenti hardware. tra le proposte emergenti, spicca un tema arcobaleno 3d dal carattere giocoso, con icone dorate collocate su cerchi bianchi e sfondi coordinati con i wallpaper abbinati. tale stile si presenta come una prima risposta di Google alle richieste di personalizzazione profonda. un'altra opzione si concentra su icone oro su sfondo bianco, offrendo un look pulito e lucente che gioca con la simmetria circolare dei simboli.

