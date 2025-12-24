Napoli arriva Google Accordo storico per l’IA Gemini e Pixel
Napoli 4.0. La SSC Napoli fa il salto di qualità nel mondo tech annunciando una prestigiosa partnership con Google. Per la stagione 20252026, il colosso americano scende in campo con due dei suoi prodotti di punta: Google Gemini (l’Intelligenza Artificiale) e Google Pixel (la linea di smartphone). L’obiettivo è rivoluzionare il modo in cui i tifosi interagiscono con la squadra attraverso contenuti digitali potenziati dall’IA. Partnership Napoli Google Gemini Pixel Intelligenza Artificiale Non solo sponsor, ma “Cervello e Occhi”: il progetto. Dimenticate il classico logo sulla maglia o il cartellone a bordo campo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
SSC Napoli, Bianchini: “Stadio? Ottimista, ADL è molto deciso! Partnership con Google, vi spiego!”
