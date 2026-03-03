i the jackal sbarcano su rai 2 con stasera a letto tardi

Il collettivo napoletano The Jackal debutta in prima serata su Rai 2 con il nuovo programma intitolato Stasera a letto tardi. La trasmissione vede i membri del gruppo proporre un format che punta a coinvolgere il pubblico attraverso contenuti inediti e un approccio originale. La messa in onda è iniziata questa settimana, segnando il primo esperimento del collettivo nel palinsesto della rete pubblica.

Il collettivo napoletano The Jackal debutta nel prime time della Rai con un format innovativo che mette al centro la spontaneità dei bambini A partire da questa sera, martedì 3 marzo, le telecamere di Rai 2 si accendono su una conduzione d'eccezione: per la prima volta, i The Jackal si presentano al gran completo. Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru guidano un programma che promette di scardinare i classici schemi del varietà, puntando tutto sull'imprevedibilità di un cast giovanissimo composto da bambini tra i 4 e i 10 anni.

