I tennisti abbandonano il match e fuggono di corsa a ripararsi | è il terrore improvviso della guerra
Durante un match al Challenger di Fujairah, alcuni tennisti hanno abbandonato il campo e sono corsi via per mettersi in sicurezza, a causa di un'improvvisa situazione di pericolo legata alla guerra. L'evento ha creato scompiglio tra i partecipanti, che hanno deciso di lasciare il torneo per evitare rischi. Nessuno è rimasto sul posto dopo l’allarme improvviso.
