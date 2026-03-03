I tennisti abbandonano il match e fuggono di corsa a ripararsi | è il terrore improvviso della guerra

Durante un match al Challenger di Fujairah, alcuni tennisti hanno abbandonato il campo e sono corsi via per mettersi in sicurezza, a causa di un'improvvisa situazione di pericolo legata alla guerra. L'evento ha creato scompiglio tra i partecipanti, che hanno deciso di lasciare il torneo per evitare rischi. Nessuno è rimasto sul posto dopo l’allarme improvviso.