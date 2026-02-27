Erosione costiera la Regione programma interventi in quattordici comuni del messinese

La Regione Siciliana ha avviato l’iter per definire i piani di caratterizzazione ambientale del litorale tra Patti e Tusa, con l’obiettivo di affrontare l’erosione costiera. La struttura dedicata al contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione, si sta occupando di quattordici comuni del Messinese. Sono in corso interventi pianificati per tutelare le zone interessate.

La struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha avviato l'iter per definire i piani di caratterizzazione ambientale del litorale compreso tra Patti e Tusa. Una fase indispensabile per ultimare la progettazione esecutiva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Erosione costiera, la Regione finanzia i primi interventi strutturali: circa 16 mln di euro ai ComuniLa Regione Puglia ha approvato i primi interventi strutturali contro l’erosione costiera, finanziando con circa 16 milioni di euro quattro progetti... La spiegazione geologica della frana di Niscemi in Sicilia Una raccolta di contenuti su Erosione costiera. Temi più discussi: Erosione costiera, la Regione convoca Province e Comuni: subito 26 milioni per difendere spiagge, scogliere e lungomari - FoggiaToday; Erosione costiera, la Regione programma interventi in quattordici comuni del messinese; Erosione costiera, Regione Puglia stanzia 16 milioni per interventi strutturali; Erosione costiera, alle Province la cabina di regia nella gestione degli interventi. Erosione costiera in Puglia, al via la mappatura delle zone a rischio per individuare le prioritàUna mappatura delle coste a rischio erosione e l’analisi delle situazioni più urgenti su cui intervenire, individuando i progetti finanziabili, sono gli obiettivi su cui è al lavoro la Regione Puglia, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Erosione costiera, la Provincia di Lecce cabina di regia per gli interventiLa Provincia di Lecce svolgerà il ruolo di cabina di regia nella gestione degli interventi riguardanti il dissesto idrogeologico in ambito costiero. La ... corrieresalentino.it Erosione costiera, la Regione “guarda” a 14 Comuni messinesi e a 84 km di litorale Avviato l'iter per definire i piani di caratterizzazione ambientale del litorale compreso tra Patti e Tusa... - facebook.com facebook Erosione costiera in Puglia, al via la mappatura delle zone a rischio per individuare le priorità - News x.com